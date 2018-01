Tóquio sobe 2,3% A Bolsa de Tóquio fechou em alta forte nesta quarta-feira com informações de que 31 ações japonesas foram incluídas ao índice Standard do Morgan Stanley Capital Internacional. O movimento foi liderado por recompra de papéis vendidos na segunda-feira, entre as quais dos segmento imobiliário. As ações da Toyota dispararam 5,6%, após anúncio de lucro recorde ontem, também influenciando o índice Nikkei e outras ações do setor como Honda (+5,59%) e Nissan (+3,40%). O índice Nikkei fechou em alta de 246,40 pontos (2,26%), em 11.153,58 pontos. Na revisão semestral do índice Standard, o MSCI introduziu ações como Yahoo Japan, Shinsei Bank, Kobe Steel, NEC Electronics e Rakuten, as quais subiram forte com a notícia. Os papéis da Yahoo Japan fecharam em alta de 4,6%; as ações da Shinsei Bank, com valorização de 8,4%; as da Rakuten, com ganho de 14,3%; as da NEC somando 5,3%; e as da Kobe 4,2% acima de ontem. Das 31 ações incluídas, 30 fecharam em alta, das quais 25 computando ganho superior a 4%. Agora, o índice Standard tem 376 ações japonesas.