Torós vê espaço para relaxamento da política monetária O economista Mário Torós, indicado para assumir a diretoria de Política Monetária do Banco Central, afirmou nesta terça-feira, 24, que a inflação controlada permite o relaxamento da política de juro, apesar de ponderar que o BC precisa ser prudente. Durante sabatina em comissão no Senado, Torós também defendeu o regime de câmbio flutuante e a continuidade da política de acumulação de reservas internacionais. "A política monetária cumpriu o seu papel no sentido de trazer a inflação para níveis muito mais baixos", disse Torós na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde sua indicação foi aprovada por 24 votos a 3. "À medida que essa política vem sendo bem-sucedida, o que nós devemos fazer é relaxar essa política monetária... mas eu acho que a prudência deve ser a principal atitude e ação do Banco Central." Mais tarde, o economista afirmou que a taxa básica de juros do País, a Selic (atualmente em 12,5% ao ano) "é cadente e pode cair muito mais nas próximas reuniões" do Comitê de Política Monetária (Copom), e acrescentou que o Brasil não está condenado a ter juros elevados por muito tempo. Considerado de perfil mais técnico por analistas, Torós é visto como um diretor que poderia defender uma atuação mais contundente do BC no mercado de câmbio. Ele também é visto como potencialmente menos conservador na condução da política monetária que seu antecessor, Rodrigo Azevedo. Mais intervenções Ao defender a política de acumulação de reservas internacionais, Torós argumentou que os custos envolvidos na compra de dólares pelo governo são compensados pela queda da volatilidade e pelo estímulo ao crescimento. "A política de acumulação de reservas deve continuar." Para o economista, a valorização cambial é resultado dos elevados superávits comercial e financeiro - este último sendo um reflexo de "um forte ingresso de recursos, não só especulativos". A saída de Azevedo foi anunciada no início deste mês, mas ele ainda participou da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na semana passada - quando a Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual por 4 votos a 3. Questionado por um senador sobre qual teria sido seu voto na reunião, Torós se absteve de responder, argumentando que seria "deselegante" uma vez que não participou da decisão. A indicação de Torós deverá ser submetida à aprovação do plenário do Senado "o mais rápido possível", afirmou o presidente da CAE, senador Aloizio Mercadante (PT-SP). Matéria alterada às 16h para acréscimo de informações