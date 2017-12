Toshiba fecha fábrica no Brasil A Toshiba do Brasil anunciou que está fechando uma de suas quatro fábricas no País. A unidade localiza-se em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e tem 30 anos. O fechamento pode significar a demissão dos 250 funcionários. É a segunda vez esta semana que uma companhia japonesa reduz a presença no País. Na segunda-feira, a Suzuki informou que fechará as operações após 12 anos. A unidade, que fabrica painéis elétricos, geradores e motores de média voltagem enfrenta dificuldades desde a crise do setor de energia. "A Toshiba Corporation decidiu centralizar a produção de equipamentos de geração de energia na China, Japão e Estados Unidos", afirmou o superintendente-administrativo da unidade brasileira, José Antônio Talavera. "O fechamento da fábrica de São Bernardo está em linha com essa estratégia de centralização. " A Toshiba do Brasil também opera uma fábrica de transformadores de energia em Minas Gerais, que emprega aproximadamente 700 pessoas e que não será afetada, de acordo com representantes da companhia. A empresa tem ainda outras duas fábricas no Brasil, que produzem aparelhos eletroeletrônicos domésticos.