Toshiba registra recordes em vendas e lucro O fabricante japonês Toshiba registrou recordes de vendas e lucro no ano fiscal 2006, atingindo assim seu quinto ano consecutivo de crescimento. O lucro líquido consolidado da Toshiba cresceu 75,8% em relação ao ano anterior, a 137,43 bilhões de ienes (US$ 1,165 bilhão), informou nesta quinta-feira a agência local Kyodo. As vendas do segundo maior fabricante eletrônico do Japão cresceram 12,2% em comparação com as do ano fiscal anterior, a 7,12 trilhões de ienes (US$ 60,34 bilhões). Graças a estes resultados, a Toshiba distribuirá dividendos de 11 ienes por ação a seus acionistas, quase o dobro dos 6,5 ienes que foram pagos por ação no final do último ano. A companhia afirmou que estes resultados se devem principalmente à boa recepção de seus semicondutores e computadores portáteis, embora todos os segmentos de negócio tenham melhorado as vendas. No setor de produtos digitais, as vendas da Toshiba subiram 11%, graças às entregas de computadores no mercado internacional, assim como de televisões e aparelhos de MP3. No entanto, a Toshiba registrou perdas nas vendas de celulares e pen drives. Recuperação O segmento de componentes eletrônicos também obteve resultados positivos. As vendas subiram 19%, apesar dos problemas com os cartões de memórias flash. A seção de infra-estruturas públicas da companhia - que inclui de estações elétricas a equipamentos médicos - cresceu 10%. A empresa, no entanto, fez uma previsão negativa para o ano fiscal 2007. Embora acredite que as vendas crescerão 5,4%, a 7,5 trilhões de ienes (US$ 63,56 bilhões), o lucro líquido consolidado deve ficar em 120 bilhões de ienes (US$ 1,016 bilhão), 12,7% a menos que o do último ano fiscal.