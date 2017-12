Toshiba sai de prejuízo para lucro de US$ 153 mi A Toshiba Corp., fabricante japonesa de produtos eletrônicos, retornou à lucratividade no ano fiscal, auxiliada por uma sólida demanda por semicondutores, notebooks e por medidas de reestruturação. O grupo teve um lucro líquido de 18,5 bilhões de ienes (US$ 153 milhões) no ano fiscal até 31 de março de 2003, em relação ao prejuízo líquido de 254 bilhões de ienes em igual período do ano passado. As vendas no ano fiscal subiram 4,9% para 5,65 trilhões de ienes (US$ 46,7 bilhões), de 5,39 trilhões de ienes em 2002. Para este ano fiscal até março de 2004, a Toshiba estima um lucro operacional de 170 bilhões de ienes (US$ 1,40 bilhão ), um lucro líquido de 40 bilhões de ienes (US$ 330,7 milhões) e vendas de 5,7 trilhões de ienes (US$ 47,1 bilhões). Os analistas projetam um lucro operacional de 110 bilhões de ienes (US$ 909,5 milhões) a 160 bilhões de ienes (US$ 1,32 bilhão) neste ano fiscal. No atual ano fiscal, a Toshiba pretende elevar o lucro operacional da divisão de chips para 80 bilhões de ienes (US$ 661,4 milhões), em relação aos 65,4 bilhões de ienes no ano fiscal anterior. A demanda por chips de memória tem sido sólida em meio à crescente venda de câmeras digitais e celulares equipados com câmeras. A companhia também planeja aumentar os embarques globais de computadores pessoais para 4,5 milhões, de 3,95 milhões de unidades.