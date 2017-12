Total de cheques devolvidos cresce 14,5% em novembro O total de cheques devolvidos por falta de fundos cresceu 14,5% em novembro deste ano, ante igual período de 2002. Segundo dados divulgados pela CheckOK, empresa de verificação eletrônica de crédito, dos 172,3 milhões cheques compensados no mês passado, 9 milhões eram frios. Isso significa que 52 em cada mil não tinham fundos. Em novembro de 2002 foram devolvidos 46 cheques para cada mil compensados. Em relação a outubro, a pesquisa verificou que 54 cheques foram devolvidos por falta de fundos, o que significou na queda da inadimplência de 4%. De janeiro a novembro de 2003, o número de cheques sem fundos atingiu 109,6 milhões. No ano passado, esse total chegou a 113,3 milhões, ante 123,5 milhões em 2001. Para 2003, a CheckOK prevê um nível de inadimplência um pouco inferior ao registrado em 2001 e superior ao do ano passado. A empresa estima ainda uma alta no total de cheques sem fundos (cerca de 10,7 milhões em janeiro e de 9,6 milhões em fevereiro) para os dois primeiros anos de 2004. O levantamento aponta, pela segunda vez, que Rondônia foi o Estado que apresentou a maior alta da inadimplência, de 97,9%. A única queda verificada foi em Rondônia, 69,6%. Em São Paulo, Estado com maior volume de cheques compensados (68 milhões), 46 foram devolvidos em relação aos 43 registrados em novembro de 2002, quda de 8,9%. O estudo verificou ainda elevação no número de cheques não compensados em todas as regiões brasileiras em novembro, ante o mesmo mês de 2002: Norte (28%), Centro-Oeste (21,2%), Nordeste (23,3%), Sul (13,5%) e Sudeste (11%). Na comparação com outubro deste ano a região Norte apresentou um recuo de 4,4%; a Centro-Oeste, de 3,8%; a Nordeste, de 4,8%; a Sul, de 4,5%, e a Sudeste, de 3,5%.