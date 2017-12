Total de declarações de IR deve chegar a 18,774 milhões A Receita Federal divulgou na noite desta sexta-feira um balanço da entrega de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2004 (ano-base 2003). Segundo o secretário da Receita, Jorge Rachid, foram recebidas 18.274.568 declarações pela internet e pelo Receita-Fone. Incluindo-se as 500 mil declarações por formulário de papel que são esperadas, o número total de declarações entregues neste ano dentro do prazo chegará a 18.774.568. O crescimento em relação ao ano passado foi de 8,2%. Segundo o secretário, o aumento de entregas pela internet e Receita-Fone foi de 5,4%. Ele reconheceu que o crescimento verificado no universo de declarantes reflete o aumento no número de pessoas que passaram a ser obrigadas a declarar como resultado de elevação de ganho salarial, mas também a inclusão de contribuintes que sonegavam. Apesar da ampliação de declarantes, Rachid admitiu que, considerando-se que a população economicamente ativa abrange um universo de 70 milhões, o número de declarantes do IR demonstra que a concentração de renda no País é elevada.