Total de empregos formais criados em 2004 é recorde O número de empregos formais no País aumentou 1,86 milhão, em 2004. De acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o total de empregos gerados no ano passado é recorde na série histórica da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) iniciada em 1985. Rais é uma declaração anual obrigatória que todos os estabelecimentos existentes no País devem informar ao Ministério do Trabalho. É uma espécie de censo anual do mercado formal de trabalho. VAGAS ABERTAS EM 2004 Por faixa de idade Por grau de escolaridade De 16 a 17 33.750 Analfabeto -12.148 De 18 a 24 353.269 4ª série incompleta -33.686 De 25 a 29 379.572 4ª série completa -90.987 De 30 a 39 410.045 8ª série incompleta 52.593 De 40 a 49 411.925 8ª série completa 213.345 De 50 a 64 263.178 2º grau incompleto 192.308 65 ou mais 8.976 2º grau completo 1.192.966 Ignorado 1.934 Superior incompleto 114.475 Total 1.862.649 Superior completo 233.783 Total 1.862.649 Em comparação com 2003, o total de empregos teve um crescimento de 6,3%. Trata-se da segunda maior taxa de crescimento registrada pela série, só perdendo para 1986, quando atingiu 8,16%. Em 2003, o número de empregos formais criados foi de 861 mil. Nos dois primeiros anos do governo Lula a geração de novos postos de trabalho foi de 2,724 milhões de postos de trabalho. Em 2004 a massa salarial cresceu 7,6%, em decorrência do aumento do emprego. Com o aumento de 2004 o número de empregos formais informados pelos empregadores na pesquisa alcançou 31,408 milhões. Os estados que mais se destacaram na geração de empregos formais, em 2004, foram São Paulo (mais 525 mil postos de trabalho) e Minas Gerais (mais 194,7 mil). O único estado onde o emprego formal caiu foi Roraima, que teve uma perda de 4,4 mil postos de trabalho. O Ministério informou, no entanto, que o desempenho de Roraima foi prejudicado pela ausência das informações do setor da administração pública. Importância dos números Os dados da Rais referem-se a empregos formais para trabalhadores celetistas e estatutários. É, portanto, um dado mais completo do que o do Cadastro Geral de Empregos (Caged), também levantado pelo Ministério. Luiz Marinho comemorou o resultado. "Nos últimos meses, enfrentamos um debate esquizofrênico da oposição nos acusando de manipular os dados do emprego a partir do Caged. A pesquisa Rais veio confirmar os números e mostrar que a geração de emprego foi ainda maior", disse ele.