Total de linhas celulares no País chega a 151,9 milhões

O total de celulares em operação no Brasil chegou a 151,9 milhões em janeiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 18, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As vendas no mês passado foram de 1,3 milhão de novos acessos, um crescimento de 0,87% em relação a dezembro de 2008. O número total de novas habilitações, no entanto, foi menor que janeiro do ano passado, quando entraram no mercado 1,87 milhão de celulares. Do total de telefones móveis em operação no País, a ampla maioria, 81,59%, está na modalidade pré-paga, enquanto o restante, 18,41%, é de celulares pós-pagos (clientes que recebem uma conta mensal de telefone). Segundo a Anatel, em janeiro havia 79,8 celulares para cada grupo de 100 habitantes. O Distrito Federal continua na primeira posição do ranking, com mais de um telefone móvel por habitante. A Vivo segue na liderança do mercado brasileiro com 29,81% de participação. Em segundo lugar vem a Claro (25,73% de participação), seguida da TIM, com 24,06%, e da Oi, com 20,03% (incluindo 3,84% da Brasil Telecom, comprada no ano passado). A tecnologia de terceira geração (3G) da telefonia celular, lançada no Brasil em 2008, alcançou, em janeiro, 1,98 milhão de clientes. A tecnologia GSM domina o mercado, com 135,5 milhões de clientes, seguida da CDMA, com 12,3 milhões de usuários.