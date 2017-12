Total de passageiros da Lufthansa cresce 15,8% em setembro A companhia aérea alemã Deutsche Lufthansa AG informou que o número de passageiros transportados cresceu 15,8% em setembro sobre igual mês do ano passado para 4,84 milhões. A capacidade subiu 13,8%, enquanto a receita de passageiros por quilômetros aumentou 14,1%. A utilização da capacidade continuou acima da marca de 80% na região Ásia/Pacífico, ficando em 82,2%, apesar da queda de 3,0 pontos percentuais, e nas Américas, onde cresceu 2,3 pontos para 81,6%. Na Europa, a utilização cresceu 0,1 ponto para 69,5%. Embora as vendas na região do Oriente Médio/África tenham subido 12,8%, as mesmas foram superadas pelo aumento na capacidade, de 12,8%, o que resultou em queda de 1,1 ponto percentual na utilização da capacidade para 73,3%. Números de crescimento A Lufthansa Cargo aumentou o volume de frete e correio transportado 14,3% e ampliou suas vendas 21,8%. Dado o aumento de 17,8% na capacidade disponível, a utilização da capacidade de carga cresceu 2,2% para 66,1%. A região das Américas apresentou bom desempenho, registrando um aumento de 28,7% nas vendas. No total, as vendas da empresa cresceram 17,2% e a utilização da capacidade (passageiros e frete) cresceu 0,5 ponto para 72,1%. A Lufthansa também informou que sua unidade de carga vai elevar a sobretaxa de combustível de 0,30 euro para 0,35 euros por quilo a partir do dia 25 por causa do novos aumentos nos preços do petróleo e seus derivados que, segundo a empresa, estão agora nos níveis mais altos em 20 anos. As informações são da agência Dow Jones.