Total diz que Bolívia interessa, mesmo com nacionalização A companhia petrolífera francesa Total ainda vislumbra a Bolívia como foco de seus investimentos na América Latina e considera as operações no país "rentáveis", apesar da nacionalização das reservas locais, ocorrida em maio do ano passado. Segundo o gerente-geral da Total no Brasil, Patrick Pluen, "a Bolívia não é fácil, mas é interessante do ponto de vista de investimentos". Em apresentação a um grupo de executivos do setor de petróleo durante a Latin Upstream no Rio, o executivo comentou que o gás boliviano está hoje para a companhia na mesma "linha de foco que o óleo da Colômbia". "Também temos interesse em analisar as áreas a serem disponibilizadas pela ANP nos próximos leilões no Brasil", considerou, lembrando que hoje a companhia possui apenas participação em um bloco adquirido em parceria com a Petrobras. Segundo o executivo, a Total também estaria disposta a participar de uma eventual licitação para aumentar a capacidade de transporte do gás boliviano ao Brasil, como havia sido cogitado antes do processo de nacionalização. "Estamos dispostos a avaliar certamente uma possibilidade desse tipo, porque o Brasil é um mercado potencial. Colocar gás no Brasil hoje é ter a certeza de demanda", disse em entrevista após participar da Latin Upstream, que acontece nesta terça e quarta-feira no Rio.