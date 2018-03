Total e CNPC fazem oferta por campo de petróleo no Iraque

A companhia de petróleo francesa Total e a China National Petroleum Corp. (CNPC) apresentaram ofertas revisadas pelo campo gigante West Qurna-1, no Iraque, somando-se à lista de interessados no projeto, segundo Abdul Mahdy Al-Ameedy, vice-diretor da sessão de contratos e licenças do Ministério do Petróleo iraquiano.

"A Total e a CNPC também apresentaram ofertas pelo West Qurna-1, além da Lukoil Holdings e da ExxonMobil", informou Al-Ameedy. De acordo com a autoridade, essas novas ofertas serão avaliadas pelo Ministério e o West Qurna-1 será concedido dentro de duas semanas.

Al-Ameedy fez as declarações no encerramento de um encontro de dois dias realizado pelo Ministério para falar a companhias internacionais sobre a segunda rodada de ofertas pelos ativos de petróleo e gás do Iraque. West Qurna-1 foi o campo que gerou mais interesse no fim de junho, na primeira rodada de ofertas realizada após a guerra no país. As informações são da Dow Jones.