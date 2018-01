Totalfina Elf tem lucro de 14,9 bi de euros A empresa francesa de petróleo TotalFina Elf informou que seu lucro operacionalo alcançou 14,9 bi de euros no ano 2000, depois de um lucro de 6,35 bi de euros em 1999. O lucro líquido alcançou 7,60 bi de euros em 2000 (10,7 euros por ação), de 3,35 bi de euros em 1999 (4,77 euros por ação). A receita da empresa alcançou 116 bi de euros no ano passado, de 75 bi de euros no ano anterior. As informações são da Dow Jones.