Toyota anuncia recall para 4 milhões de carros nos EUA A Toyota Motor decidiu voluntariamente fazer o recall de oito modelos de carros nos Estados Unidos e consertar os pedais dos veículos, de acordo com a edição de sábado do jornal japonês The Nikkei. O número de carros incluídos no recall corresponde a 4 milhões. A atitude foi tomada depois de um acidente fatal em agosto com um modelo Lexus, que teria ocorrido porque o pedal do acelerador ficou preso sob o tapete do piso.