Toyota deve superar GM e se tornar a maior montadora A empresa japonesa Toyota está a caminho de converter-se na maior fabricante de automóveis do mundo, passando à frente da norte-americana General Motors Corp. Em coletiva de imprensa feita nesta sexta-feira, a Toyota previu uma produção de 9,42 milhões de veículos em 2007. Porém, o presidente da Toyota, Katsuaki Watanabe, preferiu focar-se no plano de manter o controle de qualidade da empresa ao invés de discutir a possibilidade de ultrapassar a concorrente norte-americana. "Esses seriam os únicos resultados possíveis", um hotel perto da sede da empresa, na cidade japonesa de Toyota. Watanabe destacou que o destino da Toyota foi incrementado por um fator externo, o aumento dos preços do petróleo que atraiu a atenção dos condutores para seus automóveis. A meta de produção prevista para 2007 representa um aumento de 4% em relação aos 9,04 milhões de automóveis previstos para a produção de 2006. Mesmo assim, superaria facilmente os 9,2 milhões de veículos que a concorrente GM produziu em 2006. As boas perspectivas provocaram uma alta histórica nas ações da Toyota, cotadas a 7.800 ienes - o equivalente a US$ 66 - na bolsa de Tóquio. A GM, cuja sede está em Detroit, ainda não informou as metas da empresa para 2007, mas se viu obrigada a diminuir a produção depois de ver que a participação da empresa no mercado caiu em relação à Toyota e a outras fabricantes asiáticas, que possibilitam um melhor rendimento de litro de combustível por quilômetro rodado. Watanabe também manifestou à imprensa que a companhia analisa a possibilidade de abrir uma nova montadora na América do Norte, porém não deu detalhes sobre o projeto. Por outro lado, o presidente da empresa dedicou-se a comentar as medidas que a Toyota deve tomar para melhorar o controle de qualidade dos veículos, em todas as etapas de produção, desde o desenho do design, até a montagem.