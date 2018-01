Toyota do Brasil convoca recall de 538,7 mil carros por defeito em airbag

A Toyota do Brasil convocou nesta terça-feira, 4, os proprietários de 538.730 unidades dos modelos Corolla (produzido de janeiro de 2010 a dezembro de 2014), Etios (fabricados entre agosto de 2012 a dezembro de 2014) e Hilux e SW4 ( entre outubro de 2011 a dezembro de 2014) por um defeito no airbag do motorista. Ao todo, estão incluídos no recall 223.518 exemplares do Corolla, 138.346 do Etios e 176.866 da picape Hilux e do SUV SW4.

Segundo o comunicado, o defeito está no deflagrador do airbag, que é uma peça responsável por inflar a bolsa e que, devido a longas exposições a altas temperaturas com grandes variações também de umidade, se degradou.

Em caso de acidente, há o risco do deflagrador abrir da maneira errada, lançando pequenos fragmentos de metal da carcaça, juntamente com a bolsa e causar danos materiais e físicos aos ocupantes do veículo.

A Toyota fará a substituição da peça em duas etapas. Na primeira, iniciada ainda a partir de ontem, os proprietários de Corolla e Etios terão o airbag do passageiro desativado e será aplicado um adesivo com o aviso de “airbag desativado”.

A segunda etapa começa no próximo dia 17 e envolverá a troca do airbag do motorista tanto para os proprietários de Etios quanto para os das unidades Corolla. Em 26 de junho, estará disponível a troca do airbag do passageiro do Corolla. No caso do Etios, esse serviço ficará disponível a partir de 7 de agosto.

Para Hilux e SW4 a substituição do airbag do motorista será realizada a partir do dia 19 de junho de 2017 e não haverá necessidade de troca da bolsa no lado do passageiro.

O serviço de desativação do airbag leva cerca de 40 minutos, no caso do Corolla, e 30 minutos, para o Etios . Já a substituição em Hilux e SW4 levará em torno de 40 minutos. A substituição de Corolla e Etios ainda não tem um tempo estimado.

Contatos. A Toyota coloca à disposição dos clientes o telefone 0800 703 0206 e o site da companhia para informações e agendamento do atendimento.