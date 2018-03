Toyota e Daihatsu desenvolverão carro barato para emergentes

A Toyota Motor planeja desenvolver um carro compacto com a subsidiária Daihatsu Motor e vendê-lo por menos de 1 milhão de ienes - ou menos de US$ 11 mil - na Índia, Brasil e China e outras partes a partir da primeira metade da próxima década, informa a edição matutina do diário japonês The Nikkei.

Isto vai marcar o primeiro desenvolvimento conjunto das duas empresas para um veículo estratégico destinado à exportação. O movimento está em linha com a visão do presidente da Toyota, Akio Toyoda, de adequar a oferta de produto para se ajustar as regiões individuais, ao invés do modelo de negócios convencional da Toyota de basicamente oferecer a mesma linha ao redor do mundo.

Espera-se que o carro de baixo custo seja vendido sob a marca Toyota, mas será produzida pela Daihatsu, possivelmente em uma fábrica na Indonésia, para usar a experiência em minicarros para fabricar veículos compactos e leves.

Aparte do conjunto esforço com a Daihatsu, a Toyota vem desenvolvendo por conta própria uma família de carro compacto movido por um motor de quase 1 litro. A companhia está buscando começar a produção desse carro na Índia por volta de 2011 e vendê-lo por cerca de 1,2 milhão (US$ 13.230).

As vendas agregadas de carros no Brasil, Rússia, Índia e China excede as vendas combinadas no Japão e nos EUA pela primeira vez no período janeiro-junho. Com uma participação de mercado de apenas 2,6% na Índia e de 6,4% na China, a Toyota precisa de produtos para impulsionar suas vendas naqueles importantes mercados em expansão. A Toyota atualmente mantém uma participação de 51,2% na Daihatsu. As informações são da Dow Jones.