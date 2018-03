Toyota eleva previsão de vendas de veículos este ano na Índia

A unidade indiana da Toyota Motor elevou sua previsão de vendas no país para este ano para 54 mil veículos. "Com o sucesso do (modelo) Fortuner e o crescimento maior do mercado, nós elevamos nossa previsão", disse o vice-diretor-gerente de marketing da unidade local da Toyota, Sandeep Singh.

No ano passado, a montadora vendeu 51,8 mil veículos no país. No dia 24 de agosto, o diretor-gerente da unidade, Hiroshi Nakagawa, disse que as vendas locais este ano somariam 52 mil unidades.

Singh disse que as vendas locais da montadora em 2010 deverão crescer de 15% a 20%. O grupo pretende começar a vender seu primeiro carro pequeno na Índia no final do ano que vem. O modelo será fabricado numa unidade de 32 bilhões de rupias (US$ 683 milhões) que está sendo construída. As informações são da Dow Jones.