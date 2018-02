Toyota espera vender 9,8 milhões de automóveis em 2008 A Toyota revisou para cima sua previsão de lucro consolidado para o primeiro semestre do ano fiscal em curso e antecipou que, em 2008, espera vender 9,8 milhões de automóveis. A melhora de resultados divulgada nesta quarta-feira se deve ao aumento de vendas nos mercados estrangeiros e à desvalorização do iene frente ao dólar, disseram fontes da empresa. O fabricante revisou a receita líquida para o período de abril a setembro de 380 bilhões de ienes (US$ 3,27 bilhões) a 500 bilhões de ienes (US$ 4,31 bilhões). O lucro por operações no mesmo período chegará a 540 bilhões de ienes (US$ 4,65 bilhões), sobre vendas calculadas em 5,5 trilhões de ienes (US$ 47,4 bilhões). O primeiro fabricante japonês do motor se beneficia da alta das demais divisas frente ao iene, o que aumenta o faturamento das multinacionais japonesas ao serem repatriadas. Fontes de Toyota calculam que este ano a queda de 1 iene frente ao dólar aumentou o faturamento em 35 bilhões de ienes (US$ 300 milhões), enquanto a queda da divisa japonesa frente ao euro deu ao fabricante 5 bilhões de ienes (US$ 43 milhões). A Toyota prevê que as vendas chegarão a 9,8 milhões de veículos em 2008, com 3 milhões na América do Norte, 2,4 milhões no Japão e 1,7 milhão de unidades na China e nos outros mercados asiáticos. Em 2005, a Toyota vendeu 8,13 milhões de veículos no mundo todo.