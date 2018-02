Toyota investirá R$ 100 mi em produção e anuncia contratações

SÃO PAULO - A Toyota anunciou nesta sexta-feira, 30, que vai investir cerca de R$ 100 milhões e contratar novos trabalhadores para aumentar a produção do Etios (modelo desenvolvido para países emergentes) em quase 50% na fábrica de Sorocaba (SP), a partir de 2016. De acordo com a empresa, a produção passará dos atuais 74 mil para 108 mil unidades por ano.

A montadora prevê que os 34 mil modelos produzidos a mais serão vendidos, em sua maior parte, para o mercado interno brasileiro. O número de contratações não foi informado.

O anúncio da Toyota se dá em um momento em que a maioria das montadoras no Brasil está demitindo trabalhadores e promovendo paradas na produção. Todo esse cenário é motivado pela queda na demanda interna e dos principais parceiros externos, como a Argentina, acompanhada de previsões nada animadoras. Em 2014, as vendas de veículos caíram 7,1% ante 2013, enquanto a produção recuou 15,3%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Esta expansão da produção do Etios em nossa fábrica de Sorocaba se deve ao fato de sempre ouvirmos com atenção o feedback dos nossos clientes para produzir carros cada vez melhores. Vamos seguir com nosso compromisso de contribuir continuamente com o crescimento econômico e o desenvolvimento da sociedade brasileira", afirma Koji Kondo, presidente da Toyota do Brasil, em nota enviada à imprensa.

Além da unidade de Sorocaba, onde trabalham 1,6 mil funcionários, a Toyota conta com outras duas unidades produtivas no Brasil: em Indaiatuba (SP) e São Bernardo do Campo (SP). Possui também dois centros de distribuição de veículos em Guaíba (RS) e Vitória (ES) e um centro de distribuição de peças em Votorantim (SP). Em 2014, a montadora comercializou 66 mil unidades do Etios no Brasil e exportou outras 20 mil para Argentina, Paraguai e Uruguai.