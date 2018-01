Toyota mantém liderança em vendas globais de veículos

A Toyota Motor manteve seu posto como a fabricante de automóveis que mais vende no mundo. A montadora informou nesta quarta-feira que comercializou 10,15 milhões de veículos em 2015. A Toyota também disse que considera assumir o total controle da fabricante de carros pequenos Daihatsu Motor, na qual atualmente tem uma fatia de 51,2%. A Toyota e a Daihatsu disseram que avaliam essa opção, mas entre outras possibilidades, em resposta a uma reportagem do jornal Nikkei.

As vendas da Toyota no ano passado, que incluem as subsidiárias Daihatsu e Hino Motors, caíram 0,8% em comparação com 2014, informou a montadora nesta quarta-feira. As vendas caíram porque os negócios mais fortes nos Estados Unidos não foram suficientes para compensar a desaceleração no Sudeste Asiático e em outros mercados emergentes.

A Toyota se mantém como a montadora com mais vendas em sete dos últimos oito anos, após tomar o posto da GM em 2008. Ela perdeu apenas em 2011, quando teve dificuldade para retomar a produção após um terremoto atingir o Japão.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Toyota, a Volkswagen e a GM representam cerca de um terço das vendas globais de veículos. Cerca de 90 milhões de unidades foram comercializadas pelo mundo em 2015, segundo estimativas da IHS Automotive. No ano passado, a Volkswagen vendeu 9,9 milhões de veículos, mas teve dificuldades no fim do ano após o escândalo de fraude em testes de emissão de poluentes. A GM comercializou 9,8 milhões de veículos, beneficiando-se da demanda forte nos EUA e do crescimento na China. Fonte: Dow Jones Newswires.