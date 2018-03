Toyota pretende lançar carro plug-in no mercado em 2 anos

A Toyota Motor anunciou nesta segunda-feira, 14, que planeja comercializar seus carros híbridos plug-in em dois anos. A Toyota disse que vai alugar cerca de 600 carros híbridos durante o primeiro semestre de 2010 para as agências governamentais e empresas no Japão, nos Estados Unidos e Europa, como parte de seu plano para avaliar a demanda para esse tipo de carro. "As vendas comerciais começarão dois anos depois", declarou a companhia.

Os carros híbridos da Toyota são movidos por motores elétricos que usam baterias de íon de lítio e um motor de combustão interna que entra em ação quando as baterias estão descarregadas. As baterias podem ser carregadas por uma tomada elétrica padrão, ao contrário dos veículos híbridos normais que usam tanto o motor regular quanto o sistema de frenagem do carro para recarregar. As informações são da Dow Jones.