Toyota retoma produção no Japão A Toyota, maior montadora do mundo, retomou ontem parcialmente a sua produção no Japão, suspensa desde quinta-feira por causa do violento terremoto de 16 de julho. A empresa estimou que, por isso, vai atrasar a entrega de 55 mil veículos. Das 28 fábricas que tiveram seu funcionamento suspenso na quinta-feira à tarde, 12 retornarão ao trabalho hoje. O reinício das demais será decidido posteriormente, afirmou um porta-voz do grupo.