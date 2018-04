Toyota supera GM em vendas mundiais no 1º trimestre A Toyota Motor ficou um passo mais próxima de destronar a General Motors do posto de maior montadora de veículos do mundo, superando as vendas da rival norte-americana em cerca de 90 mil unidades no primeiro trimestre. O mercado espera que a Toyota supere a GM, que possui 99 anos de história, e assuma a liderança de vendas mundiais, uma posição que a gigante de Detroit sustenta há 76 anos, mas o marco veio surpreendentemente cedo, afirmam observadores do setor. Ambas as companhias divulgaram vendas recordes para o período entre janeiro e março, mas a principal montadora do Japão avançou sobre o mercado do grupo norte-americano em sua própria casa. A Toyota, fabricante do sedã Camry, o carro mais popular dos Estados Unidos, informou nesta terça-feira, 24, que suas vendas globais de veículos subiram 9%, para 2,35 milhões de unidades no trimestre passado. Enquanto isso, a GM vendeu 2,26 milhões de unidades durante o mesmo período, uma expansão de 3%. "A Toyota está conseguindo crescimento em qualquer parte do mundo, enquanto o crescimento significativo da GM está ocorrendo apenas na China", disse o analista do mercado de veículos Koji Endo, do Credit Suisse Securities em Tóquio. A montadora japonesa tem meta de obter 15 por cento do mercado mundial de veículos até 2010. A GM estimou que sua participação de mercado no primeiro trimestre ficou em 13%, queda de 0,1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, a Toyota planeja vender 9,34 milhões de veículos como um todo, alta de 6% sobre 2006. A GM não fornece previsão de vendas para 2007. A Toyota supera sua rival em quase todos os indicadores. Seu valor de mercado, em US$ 225 bilhões, é mais do que 12 vezes o da GM. A empresa japonesa espera ter lucro líquido de 1,55 trilhões de ienes (US$ 13 bilhões) no ano fiscal encerrado no mês passado. Enquanto isso, a GM está tentando deixar o vermelho. A companhia norte-americana sofreu prejuízo de US$ 3 bilhões em 2006 e de US$ 12 bilhões no ano anterior.