Toyota suspenderá produção por mais 3 dias no Japão

A Toyota planeja suspender sua atividade produtiva no Japão durante três dias em abril, para seguir controlando o nível de seus estoques em meio à queda da demanda global, informa nesta quarta-feira, 18, a agência de notícias local Kyodo. A maior fabricante de veículos do mundo prevê, no entanto, que seu nível de produção nacional aumente em maio frente a abril, devido em parte aos novos modelos que deve lançar este ano. A Toyota pretende fechar durante três dias úteis de abril todas as suas fábricas no Japão, exceto a de Teiho, na província central de Aichi, segundo a "Kyodo". Desde dezembro, a companhia vem reduzindo seus níveis de produção perante a queda da demanda global. Concretamente, a Toyota já planejava até 14 dias de suspensão de produção entre dezembro e fevereiro, até chegar a reduzir pela metade seu volume produtivo frente ao mesmo período do ano anterior.