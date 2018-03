Toyota ultrapassa Chrysler para entrar no Top 3 dos EUA A Toyota continuou ampliando sua parcela do mercado em 2006, ultrapassando a DaimlerChrysler AG como a terceira montadora dos Estados Unidos pela primeira vez durante um ano inteiro. A empresa, que inclui as marcas Toyota, Lexus e Scion, terminou o ano com 15,4% do mercado automotivo americano, em comparação com os 13,3% da Chrysler. A companhia teve seu melhor ano em 2006, com um crescimento de 12,9% nas vendas e sendo a única entre as três maiores dos EUA que cresceu no período. Analistas dizem que a montadora japonesa se beneficiou de sua reputação de ter carros de qualidade e econômicos, enquanto os preços da gasolina fizeram os consumidores optarem por carros ao invés de caminhonetes e veículos esportivos durante a maior parte do ano. O segundo do lugar ficou com a Ford, e o primeiro com a General Motors.