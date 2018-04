Toyota vai suspender produção por 3 dias no Japão A Toyota anunciou nesta quarta-feira que irá suspender as operações de produção no Japão por três dias em abril, a medida que continua a tentar reduzir os níveis de estoques em meio a estagnação da demanda mundial por veículos. A maior montadora do mundo em volume afirmou, no entanto, que estima que o volume de sua produção doméstica aumentará em maio, em comparação com abril, uma vez que continua a ajustar os estoques e se prepara para lançar novos modelos. O porta-voz da Toyota disse que a companhia decidirá quantos veículos irá produzir em maio ou nos meses posteriores, monitorando as condições do mercado de automóveis. A montadora vai suspender suas operações em onze das doze fábricas que possui no Japão em abril. A companhia recusou-se a informar qual será o volume da redução. As informações são da Dow Jones.