TR prefixada de setembro fica em 2,2832% ao ano O Banco Central (BC) fixou em 2,2832% ao ano a Taxa Referencial de Juros (TR) prefixada do mês de setembro. Com isso, a taxa máxima de juros dos financiamentos habitacionais atualizados pela TR prefixada mais juros 12% ao ano ficou em 14,5572% ao ano. Na segunda-feira, o BC deverá divulgar a TR prefixada relativa ao mês de outubro. A fórmula de cálculo da taxa foi aprovada pela reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) da última quarta-feira.