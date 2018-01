Trabalhador brasileiro tem baixa escolaridade, aponta CNI A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou pesquisa sobre o perfil do trabalhador formal brasileiro, baseada na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2003. De acordo com o estudo, a maioria dos trabalhadores formais tem baixa escolaridade, ganha de um a três salários mínimos e se encontra na faixa entre 30 e 49 anos de idade. Apesar da forte presença da mulher no mercado de trabalho, os homens ainda representam 60% dos 29,5 milhões de empregados com carteira assinada no Brasil. O estudo mostra também que, de 2001 para 2003, aconteceram, mudanças significativas no mercado de trabalho. Nesse período, o contingente de empregados aumentou 8,7% e a escolaridade teve uma pequena melhora, mas o rendimento médio caiu. A proporção de pessoas que recebiam até 3 salários mínimos aumentou de 58,1% em 2001 para 64,2% em 2003. Em compensação, caiu o número de pessoas que ganhavam mais de três salários mínimos para 35,5%.