Trabalhador da Petrobrás para em 13 Estados

Em pelo menos 17 plataformas da Bacia de Campos, no Rio, toda a operação foi repassada a gerentes e equipes administrativas de contingência. Foram afetadas as plataformas do campo de Roncador e Barracuda, entre as principais unidades produtoras do País. Também houve paralisações em campos de produção em terra, na Bahia.

O objetivo era sinalizar ao comando da empresa, reunido no Rio, a rejeição da categoria ao corte de investimentos e ao plano de venda de ativos da ordem de US$ 57,7 bilhões.

Em nota, a Petrobrás informou que as atividades ocorreram "dentro da normalidade, sem prejuízo à produção" e à segurança das instalações e funcionários. A companhia informou ainda que "tomou todas as medidas para garantir a manutenção da produção de petróleo e gás, bem como o abastecimento do mercado". / A.P.