Trabalhador deve apresentar extrato do FGTS Para aplicar o FGTS, o trabalhador precisa apresentar extrato. Caso não o tenha recebido, pode solicitá-lo em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (CEF). Para conta ativa, o extrato poderá ser obtido na hora. Se houver contas inativas, o extrato poderá levar cerca de três dias. Embora retire o extrato na Caixa, o optante não é obrigado a fazer a aplicação nessa instituição. Para investir até R$ 999,00, há instituições com taxa de administração menor do que os 3% da Caixa.