Trabalhador não consegue aumento real de salário A maioria dos trabalhadores com data-base no segundo semestre não conseguiu aumento real dos salários. Até mesmo grandes categorias, como metalúrgica e química, que tradicionalmente negociam melhores acordos obtiveram, no máximo, a reposição da inflação de 10,26% acumulada nos últimos 12 meses terminados em outubro, segundo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),. O balanço das negociações de categorias com data-base entre julho e dezembro não está fechado, mas as principais centrais sindicais do País calculam que metade se contentou com o INPC. Boa parte não conseguiu sequer recompor as perdas do ano e pouquíssimas tiveram ganhos reais. Mais de 15 milhões de trabalhadores em todo o País passaram por processos de negociação nesse período. No primeiro semestre, 59% das categorias que negociaram salários conquistaram a reposição das perdas, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Esse índice já era inferior ao dos dois anos anteriores, quando 68% dos acordos firmados garantiram a recomposição dos salários segundo a inflação. "O ano não foi bom para o mundo do trabalho", atesta o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), João Felício. As crises na Argentina e no mercado internacional e a alta dos juros provocaram queda da atividade econômica e os trabalhadores não tiveram fôlego para barganhar bons acordos. Pelos cálculos de Felício, 50% das categorias tiveram os salários corrigidos pelo INPC. O segundo semestre teve ainda o evento da eleição presidencial, que mexeu com a situação macroeconômica ao causar, por exemplo, clima de incertezas entre investidores estrangeiros. Na opinião do coordenador-técnico do Dieese, Wilson Amorim, as categorias que negociaram antes do período eleitoral não conseguiram repor a inflação. Os bancários do setor privado obtiveram 7% de aumento. Já os que negociaram depois, como metalúrgicos, químicos e têxteis tiveram o repasse integral da inflação. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, avalia que, na atual situação econômica, os resultados das negociações foram positivos. Segundo ele, todas as grandes categorias ligadas à central, como metalúrgicos de São Paulo, tiveram os salários corrigidos na casa dos 10%. O mesmo ocorreu com os metalúrgicos de São Carlos e de Itatiba, filiados à Social Democracia Sindical (SDS). O ano de 2003 não promete ser muito diferente. "Se o desemprego continuar elevado, na faixa de 19% da População Economicamente Ativa (PEA) e a inflação apresentar trajetória crescente, as negociações salariais não serão nada tranqüilas", diz Amorim. Para Felício, há um clima de positivismo na sociedade com o futuro governo, mas, por enquanto, não há indicadores de que a situação vai melhorar de imediato. A CUT não vai defender a adoção de um gatilho salarial, caso a inflação aumente. Paulinho, da Força Sindical, diz também ser contrário ao gatilho, mas afirma que, se a inflação ficar em dois dígitos no primeiro trimestre muitas categorias vão querer antecipar a data-base. "Vamos ter de buscar uma recuperação." Estudo da Deloite Touche Tohmatsu com 124 empresas indica que só 23% delas pretendem conceder reposição integral da inflação nos próximos acordos coletivos. Metade planeja reajustar os salários seguindo as convenções coletivas com o sindicato patronal, enquanto 10% devem conceder reajuste parcial da inflação. Outras 10% vão reajustar de acordo com indicadores setoriais e 2% não pretendem conceder aumento no salário-base.