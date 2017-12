Trabalhador pode ganhar com empresa privatizada O presidente do clube de investimentos da CSN, Wagner Ardeo, avalia positivamente o processo ocorrido na empresa. Segundo ele, o lote de mil cotas de ações foi adquirido por R$ 16,70 à época da privatização, em 1993. Em 23 de junho deste ano, o lote valia R$ 59,40. Os funcionários não tiveram de desembolsar dinheiro para custear a operação. Quem adquiriu um lote padrão tem hoje entre R$ 10 mil e R$ 11 mil. O clube de investimentos tomou um financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e comprou as ações. Quase 100% dos funcionários aderiram à oferta dos papéis O empréstimo está sendo pago com dividendos recebidos. À medida em que isso ocorre, as cotas são liberadas para resgate. Segundo Ardeo, 50% da posição já foi liberada. Daqueles que entraram, 90% ainda continuam no clube. O funcionário que aderiu à oferta pública da Vale também fez um bom negócio, na avaliação do presidente do Clube de Investimentos da empresa (Investvale), Francisco Valadares Póvoa. "Na época pagamos R$ 520 milhões, com o financiamento do BNDES", disse. Há dois anos o clube autorizou o resgate de 25% das cotas, o que correspondia a R$ 150 milhões ou cerca de R$ 4 mil para cada cotista. O modelo tem vantagens como a possibilidade de os funcionários participarem dos Conselhos da empresa. Má gestão prejudicou valorização das ações. O caso da Açominas é um pouco diferente. O presidente do clube de participação acionária dos empregados da companhia (CEA), Marco Antônio Pepino, diz que o lote comprado à época da privatização vale menos hoje. Segundo ele, o pacote comprado por cerca de R$ 12 mil em 1993 vale, hoje, R$ 13,8 mil. Descontando a inflação, houve perda. Mas a participação atual refere-se a uma companhia saneada. Segundo Pepino, devido à má gestão do primeiro controlador, as dívidas da companhia cresceram durante um ano, após a privatização, e passaram de US$ 300 milhões para US$ 480 milhões no curto prazo. A solução foi sanear. O endividamento líquido hoje gira em torno de US$ 200 milhões.