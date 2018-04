Trabalhadores ameaçam explodir fábrica francesa

Trabalhadores da fabricante de autopeças New Fabris, que recebeu em abril ordem de liquidação judicial, ameaçaram explodir a fábrica localizada do município de Châtellerault, na região central da França, caso os principais clientes da empresa, Renault e PSA Peugeot Citröen, não indenizem cada um dos 366 funcionários com 30 mil. A fábrica foi ocupada pelos operários que atearam fogo a destroços no pátio da empresa. O sindicalista da Confederação Geral do Trabalho Guy Eyermann disse ontem à emissora France Info que foram colocados botijões de gás na fábrica capazes de levar tudo pelos ares. Ele afirmou que cumprirá a ameaça caso até o dia 31 os trabalhadores não cheguem a um acordo com as montadoras. "Os botijões de gás estão na fábrica. Tudo está preparado para que exploda." À noite, oficiais franceses informaram que os botijões estavam vazios. O valor das peças produzidas e armazenadas na fábrica é estimado em 2 milhões. E uma máquina nova da Renault, que está lá dentro, é avaliada em outros 2 milhões. As montadoras declararam que não são responsáveis pelo pagamento de eventuais indenizações aos funcionários da New Fabris e que cabe aos acionistas da empresa e ao poder judicial decidir sobre isso. O montante da indenização, segundo os sindicatos, foi calculado com base no valor recebido por 200 trabalhadores demitidos do grupo Rencast - de fundição e alumínio. Mas o diretor da fábrica, Pierre Réau, disse que os funcionários com mais de 20 anos de trabalho devem receber entre 10 mil e 15 mil. Aqueles com menos, 3 mil. A empresa pediu recuperação judicial em 16 de junho, depois de cerca de seis meses em mãos do grupo italiano Zen. Os trabalhadores programaram um encontro dia 20 com o ministro da Indústria, Christian Estrosi.