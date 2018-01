Trabalhadores criticam alta dos juros É "lamentável" a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de aumentar para 19,50% a Selic, a taxa básica de juros da economia, afirmou, em nota divulgada hoje, o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva. "Antes de manter as taxas em patamares estratosféricos", prossegue o texto, "o governo precisa entender a perversa equação de que, com juros altos, não há consumo, e, sem consumo, não há produção, resultando em mais desemprego". Na avaliação da Força Sindical, as sucessivas altas da Selic já comprometeram "todo o segundo semestre" de 2005. "O governo precisa se lembrar de suas promessas de campanha, quando a sociedade depositou confiança em suas propostas, que incluíam baixar a taxa Selic a um nível suportável", acrescenta a nota. E conclui: "O setor produtivo não agüenta mais a triste marca de sermos os campeões mundiais em juros."