Trabalhadores da BR Distribuidora entram em greve na segunda-feira

RIO - Trabalhadores da BR Distribuidora entrarão em greve a partir da próxima segunda-feira, 15, segundo informação divulgada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP). A paralisação, contra a privatização da subsidiária, deve durar cinco dias.

Em nota, o sindicato afirmou que a greve foi aprovada pelos trabalhadores durante assembleia e já tem adesão de funcionários da estatal nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

Na nota, a FUP afirma ainda que apoia incondicionalmente a greve dos trabalhadores da BR. "As direções sindicais petroleiras estarão ao lado dos companheiros da distribuidora, nas portas de fábricas, participando do movimento grevista", diz a notícia no site da federação.