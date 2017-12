Trabalhadores da construção civil fazem nova manifestação Os trabalhadores da construção civil estão se reunindo em vários pontos diferentes da cidade para realizarem uma manifestação por melhores salários. Na manhã de ontem, vários grupos fizeram uma passeata em direção ao vão livre do Masp, na avenida Paulista, onde cerca de 600 operários protestaram. Por volta das 6h30 de hoje, um grupo já estava se formando na Marginal do Pinheiros, próximo à ponte Jaguaré, na pista sentido Castello Branco. No outro sentido, perto da ponte velha do Morumbi, outro grupo também se formou. Um terceiro bloco de manifestantes se encontra na avenida Dr. Arnaldo, próximo à Rua Major Natanael. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os protestos ainda não atrapalham o trânsito. A Polícia Militar ainda não tem informações sobre as manifestações.