Trabalhadores da construção civil fazem passeata em São Paulo

Cerca de três mil funcionários da construção civil, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo (Sintracon), estão concentrados na sede do sindicato, no Centro da cidade, para realizar uma passeata na manhã desta segunda-feira, 20.

Cerca de 120 ônibus e outras 30 vans devem levar os trabalhadores de várias obras da cidade para a concentração. A passeata, segundo presidente do sindicato, Antonio de Sousa Ramalho, deve ter início às 10 horas, com destino à superintendência do Ministério do Trabalho em São Paulo, na Rua Martins Fontes, também no Centro.

O objetivo do protesto, de acordo com Ramalho, é reivindicar maior segurança nas obras e evitar novos casos de mortes de trabalhadores. Um documento com outras oito reivindicações do sindicato também será entregue ao superintendente do Ministério, José Roberto de Melo.

Ramalho explica que a manifestação tem a intenção de criar uma política de respeito à vida e à prevenção a acidentes. "Queremos que o governo dê maior atenção à vida. Não são só os trabalhadores que correm riscos durante uma obra, um pedestre que passa pela rua e mesmo os vizinhos da obra também podem ser vítimas da falta de segurança", diz.

Os funcionários estão concentrados na Rua Conde de Sarzedas, no centro da cidade, e aguardam autorização da Polícia Militar, que está programando o roteiro da passeata para evitar congestionamentos. São esperados cerca de oito mil trabalhadores, de acordo com Ramalho.