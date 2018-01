Trabalhadores da Eletrobras encerram paralisação

Os trabalhadores da Eletrobras aprovaram nessa quarta, 24, a proposta apresentada pelo governo de pagamento de Participação em Lucros e Resultados (PLR) e encerraram o movimento grevista após 25 dias de paralisação. O acordo prevê o pagamento das participações no dia 30 de junho, próxima terça-feira. Desde a última sexta-feira, trabalhadores de empresas subsidiárias em diversas regiões do País já retornavam ao trabalho, faltando apenas uma decisão da Base Rio, onde se concentra a maior parte dos funcionários do Sistema Eletrobras.

De acordo com a Associação dos Empregados da Eletrobras (Aeel), também os funcionários da Cepel e Eletronuclear aprovaram a proposta, que prevê o pagamento que varia entre 116% e 161% sobre o valor total da folha de pagamento do mês de dezembro. Com o término da manifestação, a Eletronuclear estima em 10 dias o prazo máximo para a retomada das operações de Angra 1, que estava parada para manutenção programada desde maio.

O acordo será aplicado em 13 de 14 empresas do grupo Eletrobras - apenas a Furnas ainda não havia deliberado até ontem sobre o retorno às atividades. A Eletrobras já recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para requisitar uma audiência de conciliação com os trabalhadores de Furnas.

Pela proposta acordada, os trabalhadores também vão deliberar sobre o modelo de PLR para os próximos anos. O argumento para exigir o pagamento apesar dos prejuízos registrados pela empresa era que, assim como a Petrobras, as metas operacionais da Eletrobras foram alcançadas.