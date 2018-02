Trabalhadores da GM alteram opção sobre reajuste Os trabalhadores da General Motors de São José dos Campos mudaram de opinião e na tarde desta sexta-feira optaram pela segunda proposta feita pela empresa. Em uma assembléia geral, os metalúrgicos escolheram obter 5,47% de reajuste salarial em janeiro próximo e um abono de R$1.200 pago em 02 de outubro. Um dia antes, na quinta-feira, a maioria havia escolhido a primeira oferta, que era de 4,19% de aumento em outubro mais um abono de R$700 e outro reajuste, em janeiro, de 1,23%. "Depois de aceitarem, voltaram para a fábrica e foram fazer os cálculos. Muitos então viram que a segunda proposta seria mais vantajosa e por isso marcamos outra reunião", justificou o presidente do sindicato, Adilson dos Santos. A segunda proposta feita pela GM foi aceita, segundo o sindicato, por 8 mil dos 9.500 trabalhadores. Para o sindicato, apesar de cansativas negociações com a General Motors, que duraram mais de um mês, o acordo foi "o melhor do Estado". "Consideramos uma vitória", completou Santos. Os trabalhadores também terão estabilidade no emprego até o final de março do próximo ano e outros benefícios como adicional noturno de 30%, aumento no valor do auxílio creche, manutenção das cláusulas sociais e ainda a contratação de 40 pessoas para a produção com deficiência auditiva.