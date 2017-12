Trabalhadores da indústria têm crédito vinculado ao pagamento A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) firmou convênio com o Banco BMG para oferecer aos 183 mil funcionários da indústria de bens de capital mecânicos a tomada de financiamentos em consignação à folha de pagamento. Pelo acerto, os trabalhadores do setor poderão obter financiamentos para pagamento de 6 a 36 meses, com taxas de juro de 1,8% a 3,6% ao mês, variando conforme o prazo de pagamento do empréstimo e o perfil de risco do trabalhador e da empresa para qual presta serviço. Conforme comunicado da Abimaq, "para ter acesso a este serviço, o funcionário deve solicitar à área de Recursos Humanos de sua empresa que acesse o portal B2B da Abimaq (www.b2babimaq.com.br) e preencha o formulário de cadastro". O BMG se compromete a responder à solicitação em no máximo 48 horas.