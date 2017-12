Trabalhadores da Varig analisam proposta da VarigLog Representantes dos trabalhadores da Varig analisam nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, a proposta de compra da companhia aérea feita pela VarigLog. Participam do encontro a presidente do Sindicato Nacional das Aéreas (SNEA), Selma Balbino, do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), Graziela Baggio, e da Federação Nacional dos Trabalhadores (Fentac), Celso Klafke. Os trabalhadores indicaram, desde o início, preocupação com a situação das dívidas anteriores da empresa, que não estão contempladas pela proposta da VarigLog. A nova proposta prevê a existência de uma "nova Varig", sem dívidas e com gastos correntes não pagos depois da entrada no plano de recuperação quitados - a dívida anterior não está incluída no acordo. Já a "Varig velha", que herdará o pesado endividamento, terá 5% da "nova Varig" e receberá um pagamento anual, com o que abateria gradativamente as dívidas. Além disso, fica na "Varig antiga" a questão judicial contra a União, estimada em R$ 4,5 bilhões, que já tramitou no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Garante também o compromisso com as passagens emitidas pela Varig e as milhas concedidas. Na última segunda-feira, a informação era de que executivos da VarigLog estariam nesta terça em Brasília, numa rodada de encontros com o governo. A informação não foi confirmada.