Trabalhadores da Volks aprovam proposta de demissão voluntária Os trabalhadores da Volkswagen aprovaram nesta quinta-feira a proposta apresentada pela empresa que prevê Plano de Demissão Voluntária para 3,6 mil funcionários até 2008. Apesar dos protestos de funcionários ligados ao Centro de Formação de Estudos (CFE), a maioria concordou com a proposta. O pacote de incentivos para convencer os funcionários de São Bernardo do Campo a se desligarem da empresa foi anunciado pela montadora na segunda-feira. Em troca, a montadora se compromete a produzir dois novos veículos na fábrica e assim manter as operações na Anchieta, ameaçada de fechamento caso o plano de reestruturação não fosse concluído até o fim de 2008. A proposta prevê melhores compensações para funcionários que se inscreverem primeiro no plano de demissões (PDV). Na primeira fase do programa, a montadora espera entre 1,3 mil e 1,5 mil adesões entre o pessoal da ativa, além dos 500 funcionários afastados desde 2003. Parte está em licença e parte faz cursos na empresa. Antes, a empresa queria escolher quem sairia e oferecia 0,4 salário extra por ano de serviço. A melhor oferta é para trabalhadores que aderirem ao PDV entre os dias 25 de setembro e 25 de novembro. Eles vão receber 1,4 salário extra por ano trabalhado. A partir desse período, há uma escala decrescente de incentivos. Um funcionário que tenha 10 anos de casa e salário de R$ 2.600 (média na fábrica) receberá R$ 36 mil extra, fora direitos normais. Outras 1,6 mil vagas serão eliminadas em quatro etapas até o fim de 2008, com salários extras que variam de 0,8 a 0,3 por ano trabalhado. Dependendo das condições do mercado, a empresa poderá estender o fim do plano para 2010, mas mantém o corte de 3,6 mil vagas. Segundo fontes do mercado, os dois novos modelos que serão produzidos na Anchieta em 2008 e 2009 seriam uma picape de médio porte e versões do projeto NF, uma família de produtos da nova geração do Gol já aprovada para Taubaté (SP). A empresa também informou ao sindicato que deixará de produzir, em julho de 2007, o Fox Europa. Provavelmente a produção será concentrada na fábrica de São José dos Pinhais (PR), onde já é feito a versão para o mercado brasileiro e para exportação. Além de Fox, a Anchieta produz hoje Gol, Saveiro, Kombi Polo - que terá uma nova versão à venda este mês. Tensão A tensão na fábrica Anchieta começou depois que os funcionários não concordaram com o plano de reestruturação da montadora. A direção da Volks ameaçou fechar a fábrica caso os funcionários não aceitassem o plano. No dia 29 de agosto, os trabalhadores da Volkswagen de São Bernardo do Campo decretaram greve por tempo indeterminado, depois que a empresa iniciou o envio de 1.300 cartas a funcionários da ativa informando que eles seriam demitidos a partir de 21 de novembro, quando termina o acordo trabalhista que dá direito à estabilidade. Outros 500 funcionários que estão afastados da produção desde 2003, e participam do Centro de Formação e Estudos também seriam demitidos, num total de 1.800 cortes. Ao todo, a fábrica Anchieta emprega 12,4 mil trabalhadores. Em 4 de setembro, porém, o Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC e a montadora chegaram a um entendimento de suspensão da greve e das demissões até que uma nova reunião fosse feita, na tentativa de chegar, enfim, a um acordo. Matéria alterada às 16h32 para acréscimo de informações