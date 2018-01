Trabalhadores de Itaipu retornam ao trabalho Os funcionários de Itaipu retornaram ao trabalho por volta das 9 horas da manhã desta terça-feira, depois de terem realizado uma paralisação de 24 horas. Não houve avanço em relação às reivindicações da categoria, que quer melhorias salariais e equiparação com benefícios oferecidos pelos paraguaios, entre 20 e 30% superior ao pago aos trabalhadores brasileiros, segundo o presidente do Sindicato dos Eletricitários de Itaipu, Assis Paulo Sepp. Os funcionários mantêm o estado de greve e querem a retomada das negociações. Sepp salientou que "a greve pode voltar a ocorrer, caso não se chegue a um bom termo nas negociações. Não é só o setor administrativo que vai entrar em greve, mas também o setor de geração de energia". Sepp também informou que em 2003, a direção da Itaipu eliminou um programa de cargos e carreira, que permitia a evolução dos funcionários na companhia, até com ajuste de salários. "Agora a Itaipu se compromete a voltar a ter o programa, mas queremos que seja feito de maneira transparente e que permita ao funcionário, evolução com mérito", disse. Não houve interrupção de produção de energia elétrica durante a paralisação.