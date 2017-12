Trabalhadores em farmacêuticas terão reajuste de 8% A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo (Fequimfar), que representa 33 sindicatos, anunciou a assinatura de um acordo com o sindicato patronal da área farmacêutica. Entre outras coisas, os trabalhadores conquistaram reajuste de 8%, por conta da data-base em 1º de novembro, e redução da jornada em 5%, para 40 horas, a ser efetivada até dezembro de 2005. Os patrões da indústria farmacêutica são representados pelo CEAG-10 da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Pelo acordo, 5,72% do reajuste será retroativo a 1º de novembro, e o valor completo entrará na remuneração dos trabalhadores a partir de abril. O piso salarial da categoria cresceu 8%, de R$ 520,00 para R$ 562,25. E, para compensar o resíduo, foi negociado um abono a ser pago até 31 de março. Para os que ganham até R$ 1 mil mensais, o abono será de R$ 300,00, o que representa 2% de ganho real. Para os que recebem mais de R$ 1 mil e até R$ 3 mil, será pago um abono de R$ 700,00, e os que têm salário acima de R$ 3 mil receberão abono de R$ 800,00. Segundo a Fequimfar, apesar de o abono não fazer parte da renda dos trabalhadores, representa aumento real de 3% na renda total em 2005. Para as empresas que não estipulam participação nos lucros e resultados, foi estabelecido o pagamento compulsório de R$ 400,00 por conta do benefício. Além disso, os trabalhadores conseguiram mudar a data-base de novembro para abril, de forma a separá-la da dos demais segmentos da indústrias química. Distribuidoras de combustíveis Terminou em impasse a primeira rodada de negociações realizada hoje entre trabalhadores das distribuidoras de combustíveis e o Sindicato patronal da categoria. Desta rodada, estão excluídos os trabalhadores da BR Distribuidora, que discutem separadamente seus reajustes. O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do Rio (Sintramico), rejeitou a proposta de reajuste de 3% feita pelo Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom). A reivindicação dos trabalhadores é pela reposição integral da inflação medida pelo Dieese, entre janeiro e dezembro deste ano, mais 10% de aumento real.