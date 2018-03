Trabalhadores fazem greve na Usina Tamoio, em SP Cerca de 280 trabalhadores rurais da Usina Tamoio, unidade do Grupo Cosan em Araraquara (SP), estão em greve por causa da redução dos salários. A queda ocorreu, segundo a empresa, pela diminuição na parcela variável relativa ao corte da cana. Com as chuvas constantes na região, houve a redução no serviço e, consequentemente, na comissão paga acima do salário fixo.