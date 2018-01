Trabalhadores já podem receber PIS Os trabalhadores cadastrados no PIS nascidos na primeira quinzena de janeiro podem receber os rendimentos do fundo ou o abono de um salário mínimo a partir de hoje. Já podem receber os benefícios, também, os inscritos no PIS nascidos de julho a dezembro e os participantes do Pasep com número de inscrição terminado em 0, 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 e 7. O abono salarial será dado a trabalhadores que, no ano de 1999, receberam menos dois salários mínimos, tiverem exercido atividade remunerada durante pelo menos um mês e estiverem cadastrados desde 1995. Trabalhadores que não tiverem direito ao abono poderão receber os rendimentos de suas cotas, equivalente a 3% ao ano, mais a correção pela TJLP e um percentual dos resultados obtidos por investimentos de administradores do PIS-Pasep. Os participantes do PIS recebem os benefícios nas agências da Caixa Econômica Federal e os servidores públicos, com contas do Pasep, terão de se dirigir às agências do Banco do Brasil. O prazo final para receber o pagamento, em todos os casos, é 30 de abril de 2001.