Trabalhadores param terceirizadas da Volks em Resende Os trabalhadores da Union Manten, Delga e Rooster, terceirizadas da Volkswagen em Resende, paralisaram suas atividades nesta quinta-feira por duas horas. Segundo o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda e Região, Siderlei Dibruço, ?a paralisação foi um aviso para as empresas e caso não haja uma solução poderá ser por tempo inderteminado?. Os empregados da Union Manten, empresa de logística, reivindicam uma definição quanto à troca da razão social da empresa, que não comunicou o fato aos seus 520 funcionários e nem ao sindicato. Na empresa Delga, responsável pelas cabines dos caminhões, os 213 empregados pararam por se sentirem prejudicados com a sobrecarga de trabalho. Já os bombeiros da empresa Rooster estão há 11 dias sem receber o seus salários e tiveram o plano odontológico cortado. Segundo as denúncias, a empresa desconta o correspondente ao benefício da folha de pagamento, porém, não repassa ao plano. A paralisação afeta diretamente a produção da Volkswagen, que pode ficar prejudicada caso não haja um acordo.