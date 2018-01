Trabalhadores permanecem em Petrobrás-FGTS Os trabalhadores que aplicaram recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estão decididos a permanecer com o capital nos fundos FGTS-Petrobrás, à espera de continuidade de valorização das ações da estatal. Pelo menos essa foi a impressão que predominou na primeira semana em que os recursos poderiam ser transferidos para um fundo carteira livre ou de volta ao Fundo de Garantia. De acordo com os dados da Caixa Econômica Federal, que concentra a maior parte do patrimônio investido nesses fundos, apenas 1,6% do capital ancorado em fundos da Petrobrás saiu na primeira semana sem carência. Dessa quantia, quase o total retornou para o FGTS. Armando Bruck, analista da Sul América Investimentos, acredita que os trabalhadores que retornaram com o capital para o FGTS estão em condições de saque e pretendem dar outra destinação a ele. Na Sul América, não houve nenhum ingresso de recursos nos FGTS-Carteira Livre criados para esse fim. Para Bruck, a decisão segue orientação dos próprios consultores do banco.