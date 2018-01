Trabalhadores processam Previ e BB As associações dos funcionários do Banco do Brasil de São Paulo e do Rio de Janeiro entraram com ação contra a Previ, o fundo de pensão dos bancários ligados àquela instituição pública, e contra o próprio banco para impedir as mudanças nas regras das aposentadorias complementares. Os trabalhadores protestam contra a intenção do governo federal de impedir que o Banco do Brasil continue a bancar duas partes das contribuições ao fundo, conforme prevê a emenda constitucional n.º 20 (veja mais informações no link abaixo). As duas entidades já se preparam para novas ações judiciais caso o governo edite decreto ampliando a idade mínima para a aposentadoria complementar.